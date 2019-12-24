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Пятая ракетка мира снялась с турнира в Окленде

Пятая ракетка мира снялась с турнира в Окленде
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску из-за проблем с коленом снялась с турнира в Окленде (Новая Зеландия).

«Мы расстроены тем, что Бьянка не сможет вернуться на наш турнир, и желаем ей скорейшего восстановления», — сообщается в «твиттере» соревнований.

Турнир в Окленде пройдёт с 6 по 12 января 2020 года.

В середине декабря Андрееску стала первой в истории теннисисткой, удостоенной самой престижной спортивной награды Канады — приза имени Лу Марша. В 2019 году она выиграла Открытый чемпионат США, а также турниры в Индиан-Уэллсе и Торонто. Бьянка стала первой канадкой, которой удалось выиграть US Open в одиночном разряде. В финале она обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс.

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