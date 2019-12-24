Серена Уильямс поделилась фото в блестящем платье. Возняцки хочет такое же

Американская теннисистка Серена Уильямс продолжает рекламировать собственный бренд одежды. Она опубликовала фото, на котором продемонстрировала сверкающее платье.



«Сверкающее платье от моего бренда. Недовольное выражение лица от меня», — написала теннисистка.

Фото доступно на странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

В комментариях к ней обратилась бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки.



«Ага! Мне нужно аналогичное… И версия платья тоже», — написала Каролина.



Серена — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». На данный момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open — 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.



Возняцки завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии в 2020 году. 29-летняя спортсменка проведёт прощальный матч 18 мая в Копенгагене. Её соперницей станет именно Уильямс.

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