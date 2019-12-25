Бушар показала, с чем у неё ассоциируется Рождество

Канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала фотографию в «Инстаграме», посвящённую Рождеству.

«Это единственное, что мне нужно для празднования», — написала Бушар. Она сфотографировалась с персонажем семейной комедии «Гринч — похититель Рождества».

В ноябре Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за девять месяцев. На турнире ITF в Хьюстоне (США) канадка нанесла поражение Валентини Грамматикопулу. До этого 25-летняя спортсменка потерпела 13 поражений подряд в одиночном разряде. Эта серия началась в феврале 2019 года, когда Эжени в 1/16 финала турнира в Дубае (ОАЭ) проиграла румынке Симоне Халеп.

Напомним, Бушар является финалисткой Уимблдона 2014 года в одиночном разряде.

Запись доступна в «Инстаграме» Бушар.