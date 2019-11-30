Бушар — о новом турнире: вечеринки, теннис, пляж. Здесь всё, что я люблю

Канадская теннисистка Эжени Бушар с ообщила, что примет участие в турнире Necker Cup. На соревнованиях сыграют любители и профессионалы. Турнир пройдёт на частном острове предпринимателя Ричарда Брэнсона.

«Лучше и быть не может, ведь это частный остров Ричарда Брэнсона. Мы все подружились тут. Здесь можно встретить многих профессионалов. Приехал даже Бьорн Борг. Вечеринки, теннис, пляж… Всё, что я люблю, можно найти в одном месте», — цитирует Бушар OutsideTheBall.

В ноябре Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за девять месяцев. На турнире ITF в Хьюстоне (США) канадка нанесла поражение Валентини Грамматикопулу. До этого 25-летняя спортсменка потерпела 13 поражений подряд в одиночном разряде. Эта серия началась в феврале 2019 года, когда Эжени в 1/16 финала турнира в Дубае (ОАЭ) проиграла румынке Симоне Халеп.

Бушар одержала первую победу в одиночном разряде за последние девять месяцев