Мугуруса: на высоком уровне одна плохая игра может сразу всё сломать

Бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса рассказала о проблемах, с которыми сталкивают теннисистки на высоком уровне.

«Появилось много новых игроков, и очень сложно долго оставаться на высоком уровне. Нельзя делать даже полшага назад, потому что на одна плохая игра может сразу всё сломать. Нужно постоянно следить за множеством деталей. Это трудно. Не нужно думать, что мы — машины.



«Многие теннисистки – это почти подростки. В 20 лет они уже у всех на виду, их обсуждают. Наша жизнь открыта для публики. В индивидуальном виде спорта, такой как наш, важно быть сильным — не рассыпаться на части в трудные моменты, стараться искать позитив. Ключевой аспект успешной карьеры — борьба с хорошими и плохими ситуациями. Нельзя зацикливаться на негативе, но и позволить успеху вскружить голову — недопустимо», — приводит слова Мугурусы Europa Press.



Мугуруса в 2020 году будет работать с бывшей испанской теннисисткой, чемпионкой Уимблдона 1994 года Кончитой Мартинес.