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ATP, подводя итоги десятилетия, отметила достижение 341-й ракетки мира из России

ATP, подводя итоги десятилетия, отметила достижение 341-й ракетки мира из России
Теннис / ATP 0

Международная ассоциация теннисистов (ATP) на своём официальном сайте подвела статистические итоги десятилетия. В частности, были отмечены матчи, в которых отыгрывалось наибольшее количество матчболов.

На турнире в Лондоне в 2016 году представитель Люксембурга Жиль Мюллер встречался с американцем Джоном Иснером. Жиль в той встрече отыграл 10 матчболов и в итоге вырвал победу со счётом 3:6, 7:6 (18:16), 7:6 (9:7). Это самое большое количество матчболов, которое удалось отыграть теннисисту в выигранном поединке за прошедшие 10 лет.

Первое место занял австриец Геральд Мельцер, который отыграл 12 матчболов в матче с итальянцем Паоло Лоренци на турнире в Кицбюэле в 2016 года. Однако он потерпел поражение со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (13:15).

Также ATP отметила достижение россиянина Константина Кравчука, который отыграл 11 матчболов в игре со шведом Элиасом Имером в Гштааде (2016) — 6:2, 6:7 (5:7), 5:7. В рейтинге ATP Кравчук занимает 341-ю строчку.

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