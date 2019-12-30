Нисикори заявил, что пропустит ATP Cup

Японец Кей Нисикори не сможет выступить на новом турнире ATP Cup, который состоится в январе в Австралии, информирует официальный сайт АТР.
«Мы приняли это решение вместе с командой. Я пока полностью не готов выступать на самом высоком уровне», — отметил Нисикори.
Нисикори продолжает восстанавливаться после травмы локтя. Спортсмену удалили два костяных нароста, вследствие чего он досрочно завершил сезон в октябре.
Кей является 13-й ракеткой мира. В минувшем сезоне он провёл 43 матча, 29 из которых выиграл. В его активе завоёванный трофей на соревнованиях в Брисбене (Австралия).
В составе сборной Японии на Кубке АТР Нисикори заменит Йосихито Нисиока. Япония на групповой стадии турнира встретится с командами Испании, Грузии и Уругвая. Кубок АТР пройдёт с 3 по 12 января.
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