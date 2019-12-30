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Нисикори: включил Мирного в свою команду, потому что мне нужен был другой взгляд

Нисикори: включил Мирного в свою команду, потому что мне нужен был другой взгляд
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори, которому вчера, 29 декабря, исполнилось 30 лет, признался, что не устал от тенниса. По словам Нисикори, его любовь к этому виду спорта стала лишь расти. Концовку 2019 года он пропустил из-за травмы, в октябре японский теннисист перенёс операцию. Также Нисикори рассказал, почему в его тренерский штаб вошёл белорус Максим Мирный.

«Иногда я сам удивляюсь, что сейчас люблю теннис даже больше, чем когда-либо в жизни. Да, иногда устаёшь от игры из-за физической усталости и возраста, но я всё больше люблю теннис. Уверен, что смогу наслаждаться игрой и в более зрелом возрасте, не знаю почему.

Я чувствую, что могу стать лучше. Если мне раньше некоторые удары казались слабыми и неудачными, то теперь они стали точнее и сильнее.

Мне нужно было получить другой взгляд на мою игру, поэтому я решил включить Мирного в свою команду», — цитирует Нисикори Tennis World USA.

Нисикори заявил, что пропустит ATP Cup
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