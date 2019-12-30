Нисикори: включил Мирного в свою команду, потому что мне нужен был другой взгляд

Японский теннисист Кей Нисикори, которому вчера, 29 декабря, исполнилось 30 лет, признался, что не устал от тенниса. По словам Нисикори, его любовь к этому виду спорта стала лишь расти. Концовку 2019 года он пропустил из-за травмы, в октябре японский теннисист перенёс операцию. Также Нисикори рассказал, почему в его тренерский штаб вошёл белорус Максим Мирный.
«Иногда я сам удивляюсь, что сейчас люблю теннис даже больше, чем когда-либо в жизни. Да, иногда устаёшь от игры из-за физической усталости и возраста, но я всё больше люблю теннис. Уверен, что смогу наслаждаться игрой и в более зрелом возрасте, не знаю почему.
Я чувствую, что могу стать лучше. Если мне раньше некоторые удары казались слабыми и неудачными, то теперь они стали точнее и сильнее.
Мне нужно было получить другой взгляд на мою игру, поэтому я решил включить Мирного в свою команду», — цитирует Нисикори Tennis World USA.
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