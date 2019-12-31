Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва пропустит Открытый чемпионат Австралии 2020 года, сообщается на странице соревнований в «Твиттере».
«К сожалению, двукратная полуфиналистка, чемпионка 2012 года в парном разряде Вера Звонарёва снялась с Australian Open-2020 из-за травмы левого запястья. Жаль, что ты не присоединишься к нам в Мельбурне в январе. Надеемся вскоре вновь увидеть тебя в Австралии!» — говорится в сообщении.
35-летняя Звонарёва не выходила на корт с мая 2019 года. В рейтинге WTA она занимает 159-ю строчку.
В 2019 году Вера не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. Уроженка Москвы в двух сетах проиграла австралийке Астре Шарме со счётом 3:6, 2:6.
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