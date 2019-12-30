13-я ракетка мира снялся с Australian Open

13-я ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори не сможет выступить на первом турнире «Большого шлема» 2020 года — Открытом чемпионате Австралии. Он продолжает восстанавливаться после травмы локтя. Кей не выходил на корт с августа. Ранее стало известно, что японец не сыграет на ATP Cup.

«К сожалению, я вынужден сняться с Australian Open. Сегодня мы вместе с моей командой приняли такое решение. Это было нелегко, так как Австралия — одно из моих любимых мест соревнований. Я продолжу работу со своей командой, чтобы вернуться на корт как можно скорее», — приводит слова Нисикори The Japan Times.

В минувшем сезоне Нисикори провёл 43 матча, 29 из которых выиграл. В его активе завоёванный трофей на соревнованиях в Брисбене (Австралия).

Australian Open пройдёт с 20 января по 2 февраля.