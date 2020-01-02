Медведев: не думаю, что Фоньини нравится играть со мной
Пятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с итальянцем Фабио Фоньини в рамках нового командного турнира — ATP Cup, который стартует в Австралии завтра, 3 января.
«Думаю, мне нравится играть с Фабио. Его стиль подходит мне. Не думаю, что ему нравится играть со мной. Я слышал, что он говорил такое. Это единственная причина, почему я так сказал. Но все матчи получаются разными. Фабио иногда может провести изумительный поединок, а иногда он не так хорош. Посмотрим, что будет в этот раз. Я усердно тренируюсь. Надеюсь, смогу показать хороший теннис», — цитирует Медведева The West Australian.
В группе D также сыграют сборные США и Норвегии. Турнир завершится 12 января.
Надаль рассказал о настрое на ATP Cup
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