Надаль рассказал о настрое на ATP Cup

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от нового командного турнира — ATP Cup, который стартует в Австралии завтра, 3 января.

«Мы не относимся к этим соревнованиям как к подготовке к другим, несмотря на то, что близится Australian Open. Мы все хотим успешно выступить на этом турнире, а потом у меня будет неделя подготовки к Australian Open, а другие смогут сыграть в Окленде или Аделаиде.



Мы сосредоточены на подготовке к соревнованиям. Мы — команда, которая даёт максимум. Но здесь будут и другие команды, которые также готовятся", — приводит слова Надаля Tennis 365.



На групповом этапе сборная Испании сыграет с командами Японии, Уругвая и Грузии. Турнир завершится 12 января.