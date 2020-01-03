Стали известны первые победители матчей ATP Cup

В Австралии стартовал новый командный турнир — ATP Cup. Сборная Греции со счётом 0-3 проиграла команде Канады. Михаил Перволаракис потерпел поражение в поединке с Феликсом Оже-Альяссимом — 1:6, 3:6. Действующий победитель Итогового чемпионата ATP Стефанос Циципас уступил Денису Шаповалову — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). В парной встрече Перволаракис и Петрос Циципас проиграли Оже-Альяссиму и Шаповалову — 2:6, 3:6.

В группе F также сыграют сборные Германии и Австралии.

Команда Бельгии в квартете C обыграла сборную Молдавии. Стив Дарси одолел Александра Козбинова со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 7:5, а Давид Гоффен оказался сильнее Раду Албота — 6:4, 6:1. В этой группе также сыграют сборные Великобритании и Болгарии.