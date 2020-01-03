Медведев победил Фоньини и помог сборной России обыграть Италию в первом матче на ATP Cup

На ATP Cup в группе D в матче между сборными России и Италии Даниил Медведев в трёх сетах нанёс поражение Фабио Фоньини со счётом 1:6, 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Таким образом, Россия ведёт у Италии — 2-0. До этого Карен Хачанов в двух сетах взял верх над Стефано Травальей — 7:5, 6:3.

В парной встрече Медведев и Хачанов сыграют с Симоне Болелли и Фоньини. Матч начнётся сегодня, 3 января, не ранее 16:30 мск.

Ранее в группе D сборная США обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.



5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

Хачанов обыграл Травалью на ATP Cup, сборная России повела в матче с Италией — 1-0