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Хачанов обыграл Травалью на ATP Cup, сборная России повела в матче с Италией — 1-0

Хачанов обыграл Травалью на ATP Cup, сборная России повела в матче с Италией — 1-0
Теннис / ATP 0

На ATP Cup в группе D начался матч между сборными России и Италии. В первой игре Карен Хачанов в двух сетах нанёс поражение Стефано Травалье со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.

Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. В активе Травальи 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

Сегодня, 3 января, во втором матче Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини.

Ранее в группе D сборная США обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.

5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 12:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Стефано Травалья
Италия
Стефано Травалья
С. Травалья
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