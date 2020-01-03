Хачанов обыграл Травалью на ATP Cup, сборная России повела в матче с Италией — 1-0
На ATP Cup в группе D начался матч между сборными России и Италии. В первой игре Карен Хачанов в двух сетах нанёс поражение Стефано Травалье со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут.
Уроженец Москвы выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. В активе Травальи 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.
Сегодня, 3 января, во втором матче Даниил Медведев сразится с Фабио Фоньини.
Ранее в группе D сборная США обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.
5 января Италия сыграет с Норвегией, а Россия — с США. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
ATP Cup. Группа D
03 января 2020, пятница. 12:50 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Стефано Травалья
С. Травалья
Дебютный ATP Cup пройдёт без Федерера, зато с Медведевым. Будет интересно
За сборную России на новом турнире сыграют Медведев и Хачанов. Там впервые будут видеоповторы всех эпизодов и подсказки тренеров.
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