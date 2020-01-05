Медведев: от матча с Иснером ожидал не менее трёх тай-брейков

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над американцем Джоном Иснером на ATP Cup со счётом 6:3, 6:1.
«Думаю, я отлично сыграл. Обыграть Джона с таким счётом — это большое достижение. Ещё до матча я знал, что мне нужно возвращать как можно больше мячей, и это хорошо сработало. На своей подаче у меня был всего один напряжённый гейм, я пропустил несколько первых подач. В целом же я полностью контролировал матч. Очень рад за команду, мы одержали важную победу.
От матча с Джоном я ожидал не менее трёх тай-брейков или чего-то вроде этого. Например, как в прошлом году с Опелкой или Раоничем. Я очень рад, что на этот раз мне удалось прочитать подачу Джона, здорово сыграть на приёме и выиграть в двух сетах", — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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