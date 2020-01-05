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Медведев принёс России победу над командой США на ATP Cup

Медведев принёс России победу над командой США на ATP Cup
Теннис / ATP 0

На ATP Cup в группе D завершилась очередная игра в матче между сборными России и США. Даниил Медведев в двух сетах переиграл Джона Иснера со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час.

Медведев выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. В активе Иснера 4 подачи навылет. Кроме того, американец допустил 2 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта – 0 из 2.

В первой встрече Карен Хачанов в трёх сетах переиграл Тейлора Фритца со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Таким образом, даже без учёта парного противостоянии Россия победила в матче с США.

Ранее в группе D сборная Италии обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.

7 января США сыграет с Италией, а Россия — с Норвегией. В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа D
05 января 2020, воскресенье. 14:50 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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