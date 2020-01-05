Медведев принёс России победу над командой США на ATP Cup

На ATP Cup в группе D завершилась очередная игра в матче между сборными России и США. Даниил Медведев в двух сетах переиграл Джона Иснера со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час.



Медведев выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. В активе Иснера 4 подачи навылет. Кроме того, американец допустил 2 двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта – 0 из 2.



В первой встрече Карен Хачанов в трёх сетах переиграл Тейлора Фритца со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Таким образом, даже без учёта парного противостоянии Россия победила в матче с США.



Ранее в группе D сборная Италии обыграла команду Норвегии со счётом 2-1.



7 января США сыграет с Италией, а Россия — с Норвегией. В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды среди занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.