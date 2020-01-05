Иснер — о поражении от Медведева: мне просто надрали задницу

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал поражение на ATP Cup от россиянина Даниила Медведева со счётом 3:6, 1:6.

«Мне просто надрали задницу. Он делал то, что у него лучше всего получается, – очень хорошо держал мяч. Именно так он играл весь прошлый год.

Сегодня у меня не было шансов. Как правило, с моей игрой итоговый результат обычно зависит лишь от пары очков в ту или другую сторону. Но сегодня было не так… К тому же, без сомнения, я не подавал так, как нужно. Конечно, я могу подавать лучше», — приводит слова Иснера пресс-служба АТР.

Сборная России одержала победу над командой США со счётом 2-1. С двумя победами россияне занимают первое место в группе D. В третьем туре отечественные теннисисты сыграют 7 января с норвежцами.