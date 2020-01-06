Россиянки Дьяченко и Александрова начали год в топ-10 чемпионской гонки WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 6 января российские теннисистки Виталия Дьяченко и Екатерина Александрова остались на второй и четвёртой строчках соответственно. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 6 января
1 (1). Ана Богдан (Румыния) — 229.
2 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.
3 (3). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.
4 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 160.
5 (5). Чжан Шуай (Китай) — 140.
5 (5). Чжу Линь (Китай) — 140.
7 (7). Ясмине Паолини (Италия) — 135.
7 (7). Пэн Шуай (Китай) — 135.
9 (9). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.
10 (10). Гретье Миннен (Бельгия) — 112.
По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.
Халеп стала третьей ракеткой мира, Свитолина — пятой
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