Надаль принёс Испании победу в матче ATP Cup с Уругваем

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль принёс своей сборной победу в матче с Уругваем в ATP Cup в Перте (Австралия). Он разгромил Пабло Куэваса со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Куэваса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут победил уругвайца Франко Ронкаделли со счётом 6:1, 6:2. Матч Испания — Уругвай завершится парной встречей.

В стартовом туре Испания победила Грузию со счётом 3-0, а Уругвай проиграл Японии — 0-3. ATP Cup завершится 12 января.