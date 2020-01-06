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Надаль принёс Испании победу в матче ATP Cup с Уругваем

Надаль принёс Испании победу в матче ATP Cup с Уругваем
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль принёс своей сборной победу в матче с Уругваем в ATP Cup в Перте (Австралия). Он разгромил Пабло Куэваса со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Куэваса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут победил уругвайца Франко Ронкаделли со счётом 6:1, 6:2. Матч Испания — Уругвай завершится парной встречей.

В стартовом туре Испания победила Грузию со счётом 3-0, а Уругвай проиграл Японии — 0-3. ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа B
06 января 2020, понедельник. 14:15 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Пабло Куэвас
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
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