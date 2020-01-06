Надаль принёс Испании победу в матче ATP Cup с Уругваем
Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль принёс своей сборной победу в матче с Уругваем в ATP Cup в Перте (Австралия). Он разгромил Пабло Куэваса со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Куэваса 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут победил уругвайца Франко Ронкаделли со счётом 6:1, 6:2. Матч Испания — Уругвай завершится парной встречей.
В стартовом туре Испания победила Грузию со счётом 3-0, а Уругвай проиграл Японии — 0-3. ATP Cup завершится 12 января.
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