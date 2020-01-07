«Счастье. Волосы растут». Итальянская теннисистка выложила фото после победы над раком
Бывшая итальянская теннисистка Франческа Скьявоне опубликовала первую фотографию после того, как она поборола рак. На снимке 39-летняя спортсменка держится за волосы, которые отросли после курса химиотерапии.
«Счастье. Обильно растут волосы», — написала Скьявоне в «Инстаграме».
В середине декабря Скьявоне после длительной паузы обратилась к болельщикам и на видео рассказала, что долгое время лечилась от рака и после курса химиотерапии ей удалось справиться с болезнью.
Скьявоне — победительница «Ролан Гаррос» 2010 года. Франческа — первая в истории итальянская теннисистка, попавшая в топ-4 одиночного рейтинга. За карьеру она выиграла 15 турниров WTA.
Запись доступна на странице Скьявоне в «Инстаграме».
«Я по-прежнему дышу». Чемпионка «Ролан Гаррос» 2010 года — о победе над раком
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