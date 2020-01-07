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Россиянка Самсонова обыграла чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене

Россиянка Самсонова обыграла чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Брисбене. В стартовом матче турнира она одержала победу над представительницей США 24-й ракеткой мира Слоан Стивенс со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Самсонова допустила 14 двойных ошибок, совершила 10 эйсов и реализовала 3 брейк-пойнта.

Это стала первая личная встреча между Самсоновой и Стивенс.

Напомним, Стивенс является победительницей US Open-2017.

Во втором круге турнира Самсонова, которая является 129-й ракеткой мира, сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).

Брисбен. 1-й круг
07 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Слоан Стивенс
24
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		2 6
         
Людмила Самсонова
129
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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