Россиянка Самсонова обыграла чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Брисбене. В стартовом матче турнира она одержала победу над представительницей США 24-й ракеткой мира Слоан Стивенс со счётом 6:4, 2:6, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут. Самсонова допустила 14 двойных ошибок, совершила 10 эйсов и реализовала 3 брейк-пойнта.
Это стала первая личная встреча между Самсоновой и Стивенс.
Напомним, Стивенс является победительницей US Open-2017.
Во втором круге турнира Самсонова, которая является 129-й ракеткой мира, сыграет с победительницей пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).
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