Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев — Рууду: ты вообще когда-нибудь извиняешься?

Медведев — Рууду: ты вообще когда-нибудь извиняешься?
Теннис / ATP 0

Во втором сете матча ATP Cup между россиянином Даниилом Медведевым и норвежцем Каспером Руудом произошла словесная перепалка. При счёте 1:2 у Рууда был брейк-пойнт на подаче Даниила. В ходе розыгрыша Каспер попал в трос, а затем выиграл очко, но не извинился перед Даниилом, сообщает The Sydney Morning Herald.

Россиянин был недоволен поведением соперника и громко сказал: «Каспер, ты вообще когда-нибудь извиняешься? Ты извиняешься за то, что попал в сетку?». После этого Даниил показал Рууду, что нужно было хотя бы поднять руку в знак извинения.

Норвежец заметил, что игра после его попадания в трос продолжилась, поэтому он не стал извиняться после победного удара.

«Извини, но ты проиграл розыгрыш не потому, что я попал в трос», — сказал Рууд.

В итоге Даниил победил со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Медведев и Хачанов прокомментировали победу над Норвегией на ATP Cup
Стали известны потенциальные соперники сборной России в четвертьфинале ATP Cup
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020