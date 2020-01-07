Медведев — Рууду: ты вообще когда-нибудь извиняешься?

Во втором сете матча ATP Cup между россиянином Даниилом Медведевым и норвежцем Каспером Руудом произошла словесная перепалка. При счёте 1:2 у Рууда был брейк-пойнт на подаче Даниила. В ходе розыгрыша Каспер попал в трос, а затем выиграл очко, но не извинился перед Даниилом, сообщает The Sydney Morning Herald.

Россиянин был недоволен поведением соперника и громко сказал: «Каспер, ты вообще когда-нибудь извиняешься? Ты извиняешься за то, что попал в сетку?». После этого Даниил показал Рууду, что нужно было хотя бы поднять руку в знак извинения.

Норвежец заметил, что игра после его попадания в трос продолжилась, поэтому он не стал извиняться после победного удара.

«Извини, но ты проиграл розыгрыш не потому, что я попал в трос», — сказал Рууд.

В итоге Даниил победил со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

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