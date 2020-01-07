Рууд: Медведев жалеет о своих словах

Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал конфликтную ситуацию, возникшую между ним и россиянином Даниилом Медведевым во втором сете матча ATP Cup в Перте. Рууд на брейк-пойнте попал в трос, затем выиграл очко, но не извинился перед соперником. Даниил был этим крайне недоволен, в частности, сказав: «Ты вообще когда-нибудь извиняешься?»

«Во втором сете он сделал несколько комментариев, когда я взял гейм на его подаче. Он жалеет о своих словах. Злиться нам разрешено, но иногда случается срыв. Но, думаю, все игроки понимают, что в пылу борьбы соперник может сказать нечто подобное. Он жаловался, я с ним согласился», — приводит слова Рууда NRK.



Норвежец также уточнил, что после игры они ещё раз пообщались, и конфликт был улажен. Даниил победил со счётом 6:3, 7:6 (8:6).



Медведев — Рууду: ты вообще когда-нибудь извиняешься?