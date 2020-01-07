Павлюченкова уступила Квитовой в Брисбене, проиграв третий сет 0:6
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене (Австралия), проиграв представительнице Чехии Петре Квитовой, посеянной под пятым номером, со счётом 6:2, 1:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.
Первая ракетка России дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 1,5 млн Квитова поспорит с ещё одной россиянкой Людмилой Самсоновой, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир завершится 12 января.
Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова.
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