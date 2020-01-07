Шарапова проиграла 53-й ракетке мира Брэйди на турнире в Брисбене

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов соревнований в Брисбене (Австралия), не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.
Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Брэйди, являющейся 53-й ракеткой мира, 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с австралийкой Эшли Барти, посеянной под первым номером. Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова.
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