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Шарапова проиграла 53-й ракетке мира Брэйди на турнире в Брисбене

Шарапова проиграла 53-й ракетке мира Брэйди на турнире в Брисбене
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов соревнований в Брисбене (Австралия), не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.

Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету Брэйди, являющейся 53-й ракеткой мира, 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с австралийкой Эшли Барти, посеянной под первым номером. Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова.

Брисбен. 1-й круг
07 января 2020, вторник. 13:15 МСК
Мария Шарапова
147
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 3
3 		6 7 7
         
Дженнифер Брэйди
53
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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