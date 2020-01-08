Мария Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2020 года, сообщает пресс-служба турнира.
Таким образом, 32-летней россиянке, которая на данный момент занимает в рейтинге 147-е место, не придётся играть в квалификации. Мария является чемпионкой Australian Open 2008 года.
Ранее Шарапова получила приглашение от организаторов турнира в Брисбене, но в первом же раунде уступила одной из победительниц квалификации, американке Дженнифер Брэйди, со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующими победителями турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
Шарапова рассказала о проблемах со здоровьем перед турниром в Брисбене
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