Шарапова после поражения назвала турнир в Брисбене второсортным

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в матче первого круга турнира в Брисбене с американкой Дженнифер Брэйди выступила с критикой в адрес организаторов. В эти дни в городе также проводится турнир ATP Cup, и мужские матчи ставят на центральный корт, а женские — нет.

«Вы однозначно всё осознаёте, замечаете, и складывается ощущение, что это какой-то второсортный турнир. Я думаю, в четверг женщины вернутся на центральный корт, но это весьма странное стратегическое решение. Я считаю, что здесь много девушек, которые заслуживают играть на центральном корте. Кажется, здесь выступают шесть игроков из топ-10», — приводит слова Шараповой NewsChain.

Шарапова уступила 53-й ракетке мира Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

Стивенс после поражения от россиянки Самсоновой: ATP получила, что хотела

Шарапова оставила 10 пар обуви в отеле, чтобы помочь австралийцам. Фото