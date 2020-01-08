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Александрова, впервые в карьере вышедшая в четвертьфинал в Шэньчжэне, сыграет с Ван Цян

Александрова, впервые в карьере вышедшая в четвертьфинал в Шэньчжэне, сыграет с Ван Цян
Теннис / WTA 0

Определился соперник Екатерины Александровой по четвертьфиналу турнира в Шэньчжэне (Китай). Россиянка встретится с хозяйкой кортов Ван Цян, которая нанесла поражение Александре Саснович из Беларуси со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:5).

Ван Цян совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Саснович дважды ошиблась на подаче и сделала 5 брейков. Обе теннисистки выполнили по 4 эйса.

Напомним, Александрова во втором круге обыграла китаянку Пэн Шуай — 7:6 (9:7), 6:1.

В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Соревнования в Шэньчжэне с призовым фондом $ 775 тыс. завершатся 11 января.

Шэньчжэнь. 2-й круг
08 января 2020, среда. 09:15 МСК
Ван Цян
28
Китай
Ван Цян
В. Цян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 7 7
4 		6 6 5
         
Александра Саснович
69
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
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