Александрова, впервые в карьере вышедшая в четвертьфинал в Шэньчжэне, сыграет с Ван Цян
Определился соперник Екатерины Александровой по четвертьфиналу турнира в Шэньчжэне (Китай). Россиянка встретится с хозяйкой кортов Ван Цян, которая нанесла поражение Александре Саснович из Беларуси со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:5).
Ван Цян совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. Саснович дважды ошиблась на подаче и сделала 5 брейков. Обе теннисистки выполнили по 4 эйса.
Напомним, Александрова во втором круге обыграла китаянку Пэн Шуай — 7:6 (9:7), 6:1.
В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
Соревнования в Шэньчжэне с призовым фондом $ 775 тыс. завершатся 11 января.
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