18-летняя Анисимова рассказала, как ей удалось победить Касаткину

18-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Окленде с россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 6:2, 6:4.

«Я довольна тем, как разнообразно действовала на корте. Я старалась выходить к сетке, много работала над этим. Рада, что это принесло результат. У Касаткиной есть козыри в рукаве, поэтому я старалась ей соответствовать. Я смогла сохранять ритм и выполнять те удары, которые хотела», — приводит слова Анисимовой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Аманда поспорит с канадкой Эжени Бушар.

«Она определённо сейчас играет хорошо. Будет интересно сыграть с новой для меня соперницей», — сказала Анисимова.