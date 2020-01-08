18-летняя Анисимова рассказала, как ей удалось победить Касаткину
18-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу в матче второго круга турнира в Окленде с россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 6:2, 6:4.
«Я довольна тем, как разнообразно действовала на корте. Я старалась выходить к сетке, много работала над этим. Рада, что это принесло результат. У Касаткиной есть козыри в рукаве, поэтому я старалась ей соответствовать. Я смогла сохранять ритм и выполнять те удары, которые хотела», — приводит слова Анисимовой официальный сайт тура.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Аманда поспорит с канадкой Эжени Бушар.
«Она определённо сейчас играет хорошо. Будет интересно сыграть с новой для меня соперницей», — сказала Анисимова.
Касаткина проиграла 18-летней Анисимовой на турнире в Окленде
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