Куэваса обвинили в недостаточном старании. Он хотел покинуть корт, его остановил соперник

45-я ракетка мира уругваец Пабло Куэвас попытался покинуть корт в матче ATP Cup против грузина Николоза Басилашвили. Инцидент произошёл в первом сете. При счёте 4:5 (0:40) уругваец получил предупреждение от судьи на вышке за недостаточное старание. Куэвас упаковал ракетки в бокс и решил покинуть площадку. Однако Басилашвили убедил его продолжить встречу.



После паузы Куэвас вернулся на корт, он буквально выбежал к задней линии и стал демонстрировать своё желание сражаться.

Встречу выиграл Басилашвили – 6:4, 1:6, 6:4. Грузия победила Уругвай в матче со счётом 2-1. Александр Метревели обыграл Франко Ронкаделли — 6:2, 6:1. В парном разряде Ариэль Беар и Куэвас были сильнее Метревели и Александра Бакши — 6:2, 6:2. Обе команды не смогли пробиться в плей-офф. В 1/4 финала из этой группы вышла Испания.