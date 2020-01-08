Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тренер Ястремской Бажин: мы были в русской бане, а к сезону готовились всей семьёй Даяны

Тренер Ястремской Бажин: мы были в русской бане, а к сезону готовились всей семьёй Даяны
Теннис / WTA 0

Новый тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской Саша Бажин рассказал о предсезонной подготовке спортсменки.

«Как только я завершил сотрудничество с Кристиной Младенович, то постоянно был на связи с командой Даяны. WTA — достаточно маленький сам по себе, поэтому нам было просто контактировать по любым вопросам.

Сейчас наши отношения складываются очень хорошо. С самого начала сотрудничества ко мне прекрасно относятся — например, меня водили в русскую баню. Было интересно на предсезонном сборе — мы жили в доме у самого моря в Марбелье со всей семьёй Даяны: мамой, папой, сестрой и даже бабушкой, которая каждый день готовила нам. Могу вспомнить только положительные моменты.

Как бы я описал Даяну? Хитрая, очень хитрая. На самом деле я шучу — она очень весёлая и имеет огромное желание работать. Иногда мне кажется, что я знаю её дольше, чем есть на самом деле», — цитирует Бажина OkTennis.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020