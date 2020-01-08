Тренер Ястремской Бажин: мы были в русской бане, а к сезону готовились всей семьёй Даяны

Новый тренер второй ракетки Украины Даяны Ястремской Саша Бажин рассказал о предсезонной подготовке спортсменки.



«Как только я завершил сотрудничество с Кристиной Младенович, то постоянно был на связи с командой Даяны. WTA — достаточно маленький сам по себе, поэтому нам было просто контактировать по любым вопросам.



Сейчас наши отношения складываются очень хорошо. С самого начала сотрудничества ко мне прекрасно относятся — например, меня водили в русскую баню. Было интересно на предсезонном сборе — мы жили в доме у самого моря в Марбелье со всей семьёй Даяны: мамой, папой, сестрой и даже бабушкой, которая каждый день готовила нам. Могу вспомнить только положительные моменты.



Как бы я описал Даяну? Хитрая, очень хитрая. На самом деле я шучу — она очень весёлая и имеет огромное желание работать. Иногда мне кажется, что я знаю её дольше, чем есть на самом деле», — цитирует Бажина OkTennis.