Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дохе

Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дохе
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным во втором круге турнира в Дохе (Катар). Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2 и длился 1 час 8 минут.

«Я рад, что смог победить в двух сетах. Мы оба не чувствовали мяч так хорошо, как обычно. Поэтому многое зависело от психологии. Это был первый матч сезона, первый за два месяца. И, конечно, я немного нервничал, но в итоге я принял это и сфокусировался на том, что могло помочь мне победить. Я доволен своим выступлением», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером. Турнир завершится 12 января.

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020