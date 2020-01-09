Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным во втором круге турнира в Дохе (Катар). Поединок завершился со счётом 6:4, 6:2 и длился 1 час 8 минут.
«Я рад, что смог победить в двух сетах. Мы оба не чувствовали мяч так хорошо, как обычно. Поэтому многое зависело от психологии. Это был первый матч сезона, первый за два месяца. И, конечно, я немного нервничал, но в итоге я принял это и сфокусировался на том, что могло помочь мне победить. Я доволен своим выступлением», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером. Турнир завершится 12 января.
Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
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