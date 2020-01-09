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Кирьос: если мне удалось залезть Надалю в голову, это успех

Кирьос: если мне удалось залезть Надалю в голову, это успех
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил, почему иногда использует подачи с руки, за что неоднократно был раскритикован коллегами.

«Я считаю, каждый раз, когда оппонент перестаёт думать о том, что ему нужно делать и начинает фокусироваться на посторонних вещах вроде этого, я сразу же получаю преимущество. Если мне удалось залезть Рафе в голову, это успех», – приводит слова Кирьоса журналист Стюарт Фрэйзер в своём «твиттере».

В составе сборной Австралии Кирьос сегодня, 9 января, пробился в полуфинал нового командного турнира — ATP Cup. В одиночном разряде он обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:2, а в паре с Алексом де Минором одолел Джейми Маррея и Джо Солсбери — 3:6, 6:3, [18:16].

Сборная Австралии стала первым полуфиналистом ATP Cup
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