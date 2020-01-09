15-летняя Гауфф упрекнула отца за сквернословие
Во время матча второго круга турнира в Окленде (Новая Зеландия) между американкой Кори Гауфф и немкой Лаурой Зигемунд произошёл забавный момент, сообщает AFP. После первого сета, который 15-летняя Гауфф выиграла со счётом 7:5, на корт вышел её отец и тренер Кори Гауфф.
Он сказал дочери: «Ты знаешь, что ты сделала в трёх последних геймах. Ты не отдала ни одного простого очка на её чертовой подаче».
Гауфф ответила: «Ты не можешь ругаться, ты сказал слово «чёртова»».
На оправдание отца, что «это не считается», теннисистка, улыбнувшись, настояла: «Иногда считается».
В итоге Кори потерпела поражение со счётом 7:5, 2:6, 3:6. За выход в полуфинал Зигемунд поспорит с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.
15-летняя Гауфф вошла в список 100 восходящих звёзд по версии журнала Time
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