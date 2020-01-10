Теннисистке на корте попали в глаз мячом. Она снялась с матча. Фото
Французская теннисистка Армони Тан не смогла доиграть матч 1/16 финала турнира ITF в Гонконге из-за травмы глаза.
22-летняя Тан считает, что её соперница, швейцарка Леони Кунг, специально попала ей мячом в глаз.
«Теннис иногда жесток. В первом раунде турнира ITF в Гонконге я подбирала мяч для подачи и получила мяч от соперницы, который она бросила мне в правый глаз. Судья сказал, что это был «несчастный случай». Я не верю в это. К сожалению, мне пришлось сняться с матча, потому что я не могла открыть правый глаз. Невероятно», — написала Армони в «Инстаграме».
Тан находится на 248-м месте в рейтинге WTA. Она проигрывала Кунг со счётом 5:7, 0:2, когда произошёл этот инцидент.
Запись доступна на странице Тан в «Инстаграме».
Читайте также
- 10 января 2020
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
07:29
-
01:00
-
00:35
- 9 января 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:01
-
21:49
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16
-
17:54
-
17:22
-
17:15
-
16:30
-
15:23
-
15:10
-
14:04
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
Партнерский контент