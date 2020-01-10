Теннисистке на корте попали в глаз мячом. Она снялась с матча. Фото

Французская теннисистка Армони Тан не смогла доиграть матч 1/16 финала турнира ITF в Гонконге из-за травмы глаза.

22-летняя Тан считает, что её соперница, швейцарка Леони Кунг, специально попала ей мячом в глаз.

«Теннис иногда жесток. В первом раунде турнира ITF в Гонконге я подбирала мяч для подачи и получила мяч от соперницы, который она бросила мне в правый глаз. Судья сказал, что это был «несчастный случай». Я не верю в это. К сожалению, мне пришлось сняться с матча, потому что я не могла открыть правый глаз. Невероятно», — написала Армони в «Инстаграме».

Тан находится на 248-м месте в рейтинге WTA. Она проигрывала Кунг со счётом 5:7, 0:2, когда произошёл этот инцидент.

Запись доступна на странице Тан в «Инстаграме».