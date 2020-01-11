Лайович обыграл Хачанова на ATP Cup и вывел сборную Сербии вперёд в матче с Россией

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу в первом полуфинальном матче на ATP Cup со счётом 7:5, 7:6 (7:1)

Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

Таким образом, Лайович вывел сборную Сербии вперёд в противостоянии с национальной командой России — 1:0. В следующем матче одиночного разряда россиянин Даниил Медведев проведёт матч со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Если Медведеву удастся одержать победу, то судьба путевки в финал будет определена в поединке парного разряда.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет $15 млн.