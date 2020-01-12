38-летняя Серена Уильямс выиграла первый трофей за три года

Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей соревнований в Окленде (Новая Зеландия). В финальном матче она в двух партиях обыграла соотечественницу Джессику Пегулу — 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. Серена выполнила два эйса, избежала двойных ошибок и трижды взяла подачу соперницы. На счету Пегулы четыре подачи навылет, три двойные ошибки и один брейк.



Стоит отметить, что для 38-летней Уильямс этот трофей стал первым за три года — в последний раз она побеждала на соревнованиях в начале 2017 года, выиграв Открытый чемпионат Австралии.



Серена сыграет и в парном финале соревнований в Окленде — в дуэте с Каролиной Возняцки она поспорит за главный титул с Тейлор Таунсенд (США) и Эйшей Мухаммад (США).