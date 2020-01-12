Баутиста-Агут обыграл Лайовича и вывел сборную Испании вперёд в финале ATP Cup

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут одержал победу над сербом Душаном Лайовичем в стартовом матче финального противостояния турнира ATP Cup — 7:5, 6:1.



Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут. Баутиста-Агут отметился двумя эйсами, одной двойной ошибкой и пятью брейками. На счету Лайовича две подачи навылет, одна двойная ошибка и два брейка.



Таким образом, Баутиста-Агут вывел сборную Испании вперёд в противостоянии с национальной командой Сербии — 1-0. В следующем матче одиночного разряда первая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль встретится со вторым номером рейтинга АТР Новаком Джоковичем.



Если Джоковичу удастся одержать победу, то судьба главного трофея соревнований будет определена в поединке пар. Если же победит Надаль, первым в истории чемпионом ATP Cup станет команда Испании.



ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.