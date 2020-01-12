Надаль не выйдет на решающий матч финала ATP Cup. Джокович сыграет за Сербию
Стали известны составы пар на решающий матч финала ATP Cup между сборными Испании и Сербии. Рафаэль Надаль не поможет своей команде — в составе сборной Испании сыграют Пабло Карреньо-Буста и Фелисьяно Лопес. Сербы выставили на матч состав Новак Джокович/Виктор Троицки.
Напомним, несколько минут назад завершился второй одиночный матч финала, в котором Джокович в двух партиях обыграл Надаля со счётом 6:2, 7:6 (7:4). В первой встрече Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Душана Лайвовича — 7:5, 6:1.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.
Читайте также
- 12 января 2020
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
13:22
-
13:07
-
12:49
-
12:23
-
11:38
-
11:33
-
10:56
-
10:17
-
10:06
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
05:08
-
00:45
- 11 января 2020
-
22:54
-
21:00
-
20:37
-
19:52
-
15:35
-
14:36
-
13:31
-
13:05
-
12:40
-
11:52
-
11:16
-
10:16
-
09:26
-
09:19
-
08:51
-
08:26
Партнерский контент