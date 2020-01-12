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Надаль не выйдет на решающий матч финала ATP Cup. Джокович сыграет за Сербию

Надаль не выйдет на решающий матч финала ATP Cup. Джокович сыграет за Сербию
Теннис / ATP 0

Стали известны составы пар на решающий матч финала ATP Cup между сборными Испании и Сербии. Рафаэль Надаль не поможет своей команде — в составе сборной Испании сыграют Пабло Карреньо-Буста и Фелисьяно Лопес. Сербы выставили на матч состав Новак Джокович/Виктор Троицки.

Напомним, несколько минут назад завершился второй одиночный матч финала, в котором Джокович в двух партиях обыграл Надаля со счётом 6:2, 7:6 (7:4). В первой встрече Роберто Баутиста-Агут оказался сильнее Душана Лайвовича — 7:5, 6:1.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.

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