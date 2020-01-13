Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде. В первом круге россиянке удалось одержать победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
Анастасия Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Контавейт в свою очередь также совершила 1 эйс, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брей-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.
В эти минуты в основной сетке турнира в Аделаиде свой матч проводит российская теннисистка Дарья Касаткина.
Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.
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