Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде. В первом круге россиянке удалось одержать победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Анастасия Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Контавейт в свою очередь также совершила 1 эйс, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брей-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

В эти минуты в основной сетке турнира в Аделаиде свой матч проводит российская теннисистка Дарья Касаткина.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2020, понедельник. 03:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020