Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде. В первом круге россиянке удалось одержать победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

Анастасия Павлюченкова совершила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Контавейт в свою очередь также совершила 1 эйс, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брей-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.

В эти минуты в основной сетке турнира в Аделаиде свой матч проводит российская теннисистка Дарья Касаткина.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.