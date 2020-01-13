Касаткина проиграла Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

Дарья Касаткина совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Бенчич в свою очередь также совершила 2 эйса, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде. В первом круге она одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.