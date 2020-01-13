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Касаткина проиграла Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде

Касаткина проиграла Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде со счётом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

Дарья Касаткина совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Бенчич в свою очередь также совершила 2 эйса, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде. В первом круге она одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:2, 6:4.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2020, понедельник. 05:20 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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