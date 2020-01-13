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Бенчич: мне тяжело играть с Касаткиной

Бенчич: мне тяжело играть с Касаткиной
Теннис / WTA 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич подвела итоги матча первого круга турнира в Аделаиде (Австралия) с россиянкой Дарьей Касаткиной. Седьмая ракетка мира одержала победу со счётом 6:4, 6:4.

«Мне правда тяжело играть с ней. Мы хорошие друзья, знакомы ещё с юниорских времён. У неё совсем другой стиль. Думаю, по этой причине наши матчи получаются интересными. Я одержала трудную победу», — цитирует Бенчич пресс-служба турнира.

«Давление на старте нового сезона? Спросите об этом Федерера или Надаля. Думаю, на них оказывается большее давление. Прошлый сезон был отличным, я играла в теннис с огромным удовольствием. Я работаю и стараюсь подниматься в рейтинге. Это моя цель», — добавила швейцарка.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.

Касаткина проиграла Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде
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