Бенчич: мне тяжело играть с Касаткиной

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич подвела итоги матча первого круга турнира в Аделаиде (Австралия) с россиянкой Дарьей Касаткиной. Седьмая ракетка мира одержала победу со счётом 6:4, 6:4.
«Мне правда тяжело играть с ней. Мы хорошие друзья, знакомы ещё с юниорских времён. У неё совсем другой стиль. Думаю, по этой причине наши матчи получаются интересными. Я одержала трудную победу», — цитирует Бенчич пресс-служба турнира.
«Давление на старте нового сезона? Спросите об этом Федерера или Надаля. Думаю, на них оказывается большее давление. Прошлый сезон был отличным, я играла в теннис с огромным удовольствием. Я работаю и стараюсь подниматься в рейтинге. Это моя цель», — добавила швейцарка.
Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.
- 13 января 2020
-
19:59
-
18:20
-
16:45
-
15:12
-
14:39
-
13:17
-
12:27
-
11:45
-
11:35
-
10:24
-
09:26
-
08:27
-
08:21
-
07:07
-
05:39
-
00:22
- 12 января 2020
-
23:26
-
18:15
-
17:07
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
13:22
-
13:07
-
12:49
-
12:23
-
11:38
-
11:33
-
10:56
-
10:17
-
10:06
-
09:30
-
09:23