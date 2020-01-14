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Блинкова уступила сопернице из Туниса и не прошла во второй круг турнира в Хобарте

Блинкова уступила сопернице из Туниса и не прошла во второй круг турнира в Хобарте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте (Австралия), уступив сопернице из Туниса Онс Жабер со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.

Блинкова совершила 4 двойные ошибки и уступила в 7 геймах на своей подаче.

В следующем круге тунисская теннисистка встретится с победительницей пары Яфань Ван (Китай) / Гарбин Мугуруса (Испания).

Таким образом, российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, будет единственным представителем России во втором круге соревнований.

Хобарт. 1-й круг
14 января 2020, вторник. 03:00 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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