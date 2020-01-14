Блинкова уступила сопернице из Туниса и не прошла во второй круг турнира в Хобарте
Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте (Австралия), уступив сопернице из Туниса Онс Жабер со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.
Блинкова совершила 4 двойные ошибки и уступила в 7 геймах на своей подаче.
В следующем круге тунисская теннисистка встретится с победительницей пары Яфань Ван (Китай) / Гарбин Мугуруса (Испания).
Таким образом, российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, будет единственным представителем России во втором круге соревнований.
Читайте также
- 14 января 2020
-
05:22
-
04:54
- 13 января 2020
-
22:18
-
19:59
-
18:20
-
16:45
-
15:12
-
14:39
-
13:17
-
12:27
-
11:45
-
11:35
-
10:24
-
09:26
-
08:27
-
08:21
-
07:07
-
05:39
-
00:22
- 12 января 2020
-
23:26
-
18:15
-
17:07
-
15:38
-
15:20
-
14:59
-
14:49
-
14:38
-
13:22
-
13:07
-
12:49
-
12:23
-
11:38
-
11:33
-
10:56
-
10:17
Партнерский контент