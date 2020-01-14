Блинкова уступила сопернице из Туниса и не прошла во второй круг турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте (Австралия), уступив сопернице из Туниса Онс Жабер со счётом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.

Блинкова совершила 4 двойные ошибки и уступила в 7 геймах на своей подаче.



В следующем круге тунисская теннисистка встретится с победительницей пары Яфань Ван (Китай) / Гарбин Мугуруса (Испания).



Таким образом, российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, будет единственным представителем России во втором круге соревнований.