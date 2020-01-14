Кудерметова отреагировала на победу над чемпионкой US Open-2011

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, прокомментировала победу в матче первого круга с чемпионкой US Open-2011, представительницей Австралии Самантой Стосур со счётом 6:2, 6:2.

«Я довольна своей игрой. Тяжело играть здесь из-за сильного ветра. Я старалась иногда действовать агрессивно, а иногда просто проводила розыгрыш за розыгрышем, допуская не так много ошибок. Я довольна своей подачей и форхендом. В этих ударах я ощущала больше уверенности.

Когда начинаешь выигрывать матчи, то обретаешь уверенность в себе. После этой игры я отлично себя чувствую", — приводит слова Кудерметовой официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с американкой Катрин Беллис.