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Кудерметова отреагировала на победу над чемпионкой US Open-2011

Кудерметова отреагировала на победу над чемпионкой US Open-2011
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, прокомментировала победу в матче первого круга с чемпионкой US Open-2011, представительницей Австралии Самантой Стосур со счётом 6:2, 6:2.

«Я довольна своей игрой. Тяжело играть здесь из-за сильного ветра. Я старалась иногда действовать агрессивно, а иногда просто проводила розыгрыш за розыгрышем, допуская не так много ошибок. Я довольна своей подачей и форхендом. В этих ударах я ощущала больше уверенности.

Когда начинаешь выигрывать матчи, то обретаешь уверенность в себе. После этой игры я отлично себя чувствую", — приводит слова Кудерметовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Кудерметова поспорит с американкой Катрин Беллис.

Третья ракетка России Кудерметова победила чемпионку US Open-2011 в Хобарте
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