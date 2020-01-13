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Третья ракетка России Кудерметова победила чемпионку US Open-2011 в Хобарте

Третья ракетка России Кудерметова победила чемпионку US Open-2011 в Хобарте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Третья ракетка России дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Стосур, в 2011 году ставшей победительницей Открытого чемпионата США, 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Кудерметова поспорит с победительницей матча Катрин Беллис (США) — Мари Боузкова (Чехия).

Действующей победительницей турнира в Хобарте является американка Софья Кенин.

Хобарт. 1-й круг
13 января 2020, понедельник. 10:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
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