Третья ракетка России Кудерметова победила чемпионку US Open-2011 в Хобарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Хобарте (Австралия) под пятым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Австралии Саманту Стосур, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 4 минуты.

Третья ракетка России дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Стосур, в 2011 году ставшей победительницей Открытого чемпионата США, 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Кудерметова поспорит с победительницей матча Катрин Беллис (США) — Мари Боузкова (Чехия).

Действующей победительницей турнира в Хобарте является американка Софья Кенин.