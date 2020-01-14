Рублёв: в ATP-туре очень много ребят, которые намного сильнее и лучше меня

Россиянин Андрей Рублёв, ранее выигравший турнир в Дохе (Катар), заявил, что ему ещё предстоит работать над многими вещами. Уроженец Москвы нацелен прибавлять и делать всё от него зависящее.

На текущий момент Рублёв занимает 18-е место в рейтинге ATP.

«Есть очень много вещей, над которыми мне надо работать и работать. Очень много ребят, которые намного сильнее и лучше меня. Очень много ребят, которые постоянно догоняют, показывают хороший уровень, которые дышат в спину. У меня нет мысли останавливаться, надо продолжать работать и работать.

Надеюсь, что во время предсезонки была проделана хорошая работа. Я из тех, кто плохо сам себя оценивает. Поэтому посмотрим. Начало сезона очень хорошее, но посмотрим, как будет складываться дальше. Не хочу ничего загадывать. Никаких ожиданий у меня нет. Хочу просто работать и прибавлять, делать всё, что от меня зависит. А как сложится, так сложится», — приводит слова Рублёва РИА «Новости».