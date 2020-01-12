Рублёв: начинаю потихоньку справляться со статусом фаворита

Третья ракетка России Андрей Рублёв прокомментировал завоевание главного трофея соревнований категории АТР-250 в Дохе (Катар). Для уроженца Москвы этот титул стал третьим в карьере — уже завтра, 13 января, он впервые войдёт в топ-20 рейтинга АТР.



«Очень круто начать сезон таким образом. Надеюсь, это придаст мне уверенности. Безумно люблю сюда приезжать, находиться в Дохе, тут классная организация. Рад, что смог выиграть.

Начинаю потихоньку справляться с тем, что я фаворит. Надеюсь, дальше получится так же продолжать. Доволен собой, доволен этим турниром, доволен, что смог справиться со многими небольшими трудностями. Буду стараться держать тот же уровень и стараться прибавлять», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».