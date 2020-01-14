Джарри – об отстранении из-за допинга: похоже, это последствия принятия поливитаминов

Чилийский теннисист Николас Джарри прокомментировал обвинения в нарушении антидопинговых правил. 78-я ракетка мира временно отстранён от соревнований решением Международной федерации тенниса (ITF), одна из его проб, взятая в финале Кубка Дэвиса 2019 года, показала положительный результат.



«В ноябре прошлого года я сдал два анализа мочи, первый был чист, во втором обнаружили два запрещённых вещества. Их количество было настолько низким, буквально триллионные грамма. Это настолько мало, что не могло дать никакого преимущества на корте.

Хочу, чтобы вы знали, я никогда не принимал преднамеренно запрещённые вещества. Я полностью против допинга. Поэтому следующие недели посвящу тому, чтобы определить, откуда взялись эти вещества.



Я и мои близкие были крайне удивлены. Я собираюсь не только доказать свою невиновность, в которой не сомневаюсь, но и сделать этот случай примером для молодых спортсменов, чтобы больше такого не происходило. Говорю так потому, что это очень похоже на последствия принятия поливитаминов, сделанных в Бразилии. Их порекомендовал мой врач, поскольку утверждалось, что в них не содержатся запрещенные вещества.



Моя команда юристов будет усиленно работать, чтобы доказать мою невиновность. А сам я полностью открыт для ITF и готов сотрудничать в расследовании», — написал Джарри на своей странице в «Инстаграме».