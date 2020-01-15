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Шарапова показала, в каком платье сыграет на Australian Open

Шарапова показала, в каком платье сыграет на Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Россиянка Мария Шарапова представила костюм, в котором собирается выступить на Открытом чемпионате Австралии. Организаторы турнира предоставили спортсменке уайлд-кард.

Напомним, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Шарапова и представительница Германии Лаура Зигемунд ранее не смогли определить победителя в матче выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия). Первый сет остался за немкой — 7:6 (7:4). Во втором игра была завершена при счёте 5:5 по обоюдному согласию сторон из-за дыма и сильной жары. В Австралии продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров.

Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и Новак Джокович из Сербии. Матчи основной сетки начнутся 20 января. Первый в 2020 году ТБШ завершится 2 февраля.

Фотография доступна на странице Шараповой в «Твиттере».

Шарапова и Зигемунд не смогли определить победителя из-за дыма
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